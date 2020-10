Het vijftienjarige meisje uit het Noord-Brabantse dorp Berghem voor wie woensdag een AMBER Alert werd verstuurd, is in de nacht van woensdag op donderdag aangetroffen in een woning in Den Haag. De aangehouden verdachte is een 31-jarige man uit Den Haag, meldt de politie Oost-Brabant op Twitter.

Het meisje werd ongedeerd teruggevonden. Volgens Jeroen Baardemans, de woordvoerder van de familie, is ze in de loop van de nacht opgehaald. Inmiddels is ze thuis.

"Woorden schieten daarin tekort", aldus de woordvoerder. "De familie is enorm opgelucht dat ze haar weer in de armen hebben kunnen sluiten."

Baardemans kan niet zeggen of de verdachte een bekende van het meisje of de familie is. Ook weet hij niet hoe het precies met de tiener gaat, behalve dat ze "in goede gezondheid en veilig" is aangetroffen.

"De familie heeft rust nodig om een en ander goed te verwerken", zegt hij. "De afgelopen dagen waren een achtbaan van emoties. De familie hoopt rust en privacy te krijgen."

Meisje was sinds vrijdag vermist

Het meisje was sinds vrijdag vermist en werd voor het laatst gezien toen zij in haar woonplaats bij een onbekende man in de auto stapte.

Zondag werd een Vermist Kind Alert verstuurd en een AMBER Alert volgde woensdag. De politie zei dat ze in "zorgwekkend gezelschap" verkeerde.