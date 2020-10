Het vijftienjarige meisje uit het Brabantse dorp Berghem waarvoor woensdag een AMBER Alert is verstuurd, is inmiddels weer gevonden. Dat meldt de politie van Oost-Brabant. Het meisje is ongedeerd en agenten hebben een verdachte aangehouden. Donderdagochtend komt de politie mogelijk met meer informatie.

Celine werd vrijdag voor het laatst gezien toen zij in Berghem bij een onbekende man in de auto stapte. De politie meende dat ze in "zorgwekkend gezelschap" verkeerde en dat ze mogelijk in levensgevaar zou zijn. Het is onbekend of de man in kwestie ook de aangehouden persoon is.

Ook is nog onbekend waar Celine is gevonden. Het Brabants Dagblad schreef dat er berichten zijn rondgegaan dat Celine in Groningen zou zijn.

Eerder had de politie al een Vermist Kind Alert uitgestuurd voor Celine, wat wordt gedaan wanneer er nog geen sprake is van levensgevaar maar wel van ernstige zorgen over het welzijn van het kind.

Dinsdag werd er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht nog aandacht besteed aan de zaak. Dit leverde vier tips op.

'AMBER Alert is zwaarste middel van politie'

Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant liet woensdag weten dat het AMBER Alert "het zwaarste middel is dat wij als politie kunnen inzetten. Dat doen we niet zomaar."

Er is pas vijf dagen na haar verdwijning besloten tot de melding omdat het onderzoek daar recent aanleiding toe gaf. "We zijn er recent achter gekomen dat zij waarschijnlijk bij een vreemde man is ingestapt. Dat feit, in combinatie met de foto van de man en de auto, gaf genoeg extra impulsen om tot deze stap over te gaan."