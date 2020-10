De politie heeft woensdagavond een AMBER Alert verstuurd omdat een meisje uit Berghem sinds vrijdagavond vermist is. Hoe werkt het AMBER Alert, hoe vaak wordt het verstuurd en is deze opsporingsmethode effectief? Vier vragen over het alarmeringssysteem.

Sinds wanneer bestaat het AMBER Alert-systeem?

Oorspronkelijk ontstond het systeem in 1996 in de Verenigde Staten. AMBER is dan ook een acroniem voor America's Missing: Broadcast Emergency Response. De naam werd bedacht nadat de negenjarige Amber Hagerman uit Texas was ontvoerd en vermoord.

Het AMBER Alert bestaat sinds 2008 in Nederland en ontstond uit een samenwerking tussen het softwarebedrijf Netpresenter en de Nationale Politie. Inmiddels bereikt het systeem zo'n miljoenen Nederlandse volwassenen die kunnen meehelpen zoeken.

Hoe werkt het AMBER Alert?

Een AMBER Alert wordt verspreid via sms, sociale media, snelwegborden, reclameschermen, e-mail, tv en radio. In apps zoals Facebook, 9292 en Google Waze komen de meldingen ook binnen.

Om de meldingen altijd te ontvangen, moeten gebruikers zich aanmelden. Dat kan via de 'Ik zoek mee'-pagina van AMBER Alert. Daarop is het mogelijk om je aan te melden via e-mail en sms.

AMBER Alert heeft ook een mobiele app waarmee de notificaties worden verspreid. Met deze app worden ook Vermist Kind Alerts verzonden, wat veel vaker voorkomt.

Bij een Vermist Kind Alert vermoedt de politie dat er geen sprake is van levensgevaar, in tegenstelling tot bij het AMBER Alert. Toch maakt de politie zich ook bij een Vermist Kind Alert "ernstige zorgen om het welzijn van het kind".

Hoeveel mensen bereikt een AMBER Alert?

AMBER Alert noemt zichzelf 'de grootste burgerbeweging van Nederland'. In totaal worden meer dan twaalf miljoen burgers en duizenden organisaties ingeseind als een kind vermist is.

Als er een melding wordt verstuurd, bereikt deze volgens de organisatie 89 procent van alle Nederlanders van achttien jaar en ouder. Vermissingen worden gedeeld op Facebook, geretweet op Twitter en mensen zien het bericht op tv, grote schermen, snelwegborden en reclamemasten. De naamsbekendheid van het systeem is 95 procent.

Hoe vaak wordt het AMBER Alert verstuurd?

De politie vraagt gemiddeld twee keer per jaar een AMBER Alert te versturen voor een ontvoerd of vermist kind in levensgevaar. Ongeveer twintig keer per jaar wordt een Vermist Kind Alert uitgestuurd. Van de meer dan duizend keer dat het AMBER Alert-systeem de afgelopen twaalf jaar is ingezet, kende 94 procent een succesvolle afloop.