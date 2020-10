De politie heeft woensdagavond een AMBER Alert verstuurd omdat een meisje uit Berghem sinds vrijdagavond vermist is. De vijftienjarige Celine van Es is voor het laatst gezien in het Noord-Brabantse dorp toen zij in de Schoolstraat bij een onbekende man in de auto stapte. Het is niet zeker of zij onder dwang is ingestapt, maar volgens de politie verkeert Celine in "zorgwekkend gezelschap" en verkeert zij mogelijk in levensgevaar.

Een AMBER Alert wordt door de politie verzonden als een kind in levensgevaar is. Dit waarschuwingssysteem werkt landelijk en wordt ingezet bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen. Dat gebeurt uitsluitend op verzoek van de politie. Gemiddeld wordt zo'n bericht één tot twee keer per jaar uitgestuurd.

Maandag werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Dat leverde volgens de politie vier tips op, maar Celine is tot dusver niet terecht. Eerder werd een Vermist Kind Alert verstuurd. Bij een Vermist Kind Alert, dat ongeveer twintig keer per jaar wordt uitgestuurd is er volgens de politie geen sprake van levensgevaar, maar zijn er wel ernstige zorgen om het welzijn van het vermiste kind.

Celine van Es (foto: politie).

Opgehaald in geel-groene Kia Picanto

Ook de man is tot dusver spoorloos. Volgens de politie reed de man in een geel-groene Kia Picanto, uit het bouwjaar 2004 tot 2007. De vijftienjarige Celine is ongeveer 1,65 meter lang, heeft blond haar en droeg een zwart Jack van het merk Cool Cat, gepaard met een deels zwart, wit en grijze legging.

De politie roept getuigen op zich te melden. Volgens het Brabants Dagblad zouden er berichten zijn rondgegaan dat Celine zich nu in Groningen bevindt. "We houden rekening met alle scenario's", schrijft de politie in een nieuwsbericht.