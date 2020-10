De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft nog geen signalen ontvangen dat er bij de ziekenhuizen een tekort is aan griepprikken. Voorlopig gaat de vaccinatie van ziekenhuispersoneel gewoon door.

Dinsdag werd bekend dat er bij de griepvaccinatie van zestigplussers en mensen met een medische aandoening een tekort dreigt. Om deze reden riep staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gezonde zestigers op om voorlopig niet in te gaan op de jaarlijkse griepprikuitnodiging.

Dit probleem speelt op dit moment nog niet in ziekenhuizen, waar jaarlijks het zorgpersoneel de mogelijkheid krijgt om zich te laten vaccineren tegen de griep. Op dit moment ligt volgens een woordvoerder van de NVZ de vaccinatiegraad op 33 procent. De ziekenhuizen hopen dat dit jaar in ieder geval 43 procent van het ziekenhuispersoneel een griepprik haalt. Hier zijn volgens de NVZ in ieder geval voldoende griepvaccins voor gekocht.

De vaccinatiecampagne in de ziekenhuizen loopt nu nog. Het is daarom nog niet te zeggen welk percentage van het ziekenhuispersoneel de griepprik dit jaar echt haalt. Ziekenhuizen bestellen zelf de griepvaccins die ze voor hun personeel nodig denken te hebben. Het RIVM bestelt de griepvaccins voor zestigplussers en andere kwetsbare groepen die via de huisarts worden gevaccineerd.