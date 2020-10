Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn er geen aanwijzingen gevonden dat crimineel Anouar B. zijn verklaringen over Ridouan T. als opdrachtgever voor de moord op Martin Kok niet uit vrije wil heeft afgelegd. Volgens de advocaat van T., Inez Weski, is B. mogelijk gemarteld in Marokko waar hij vastzit.

B. is op 21 en 22 maart 2018 in Marokko verhoord in het bijzijn van twee Nederlandse rechercheurs. In dat verhoor wijst hij T. aan als de man die opdracht zou hebben gegeven voor de moord op misdaadblogger Kok in december 2016. Medeverdachte in het Marengo-proces Achraf B. zou volgens Anouar B. een van de uitvoerders van die liquidatie zijn.

Inez Weski en haar zoon Guy Weski, die als advocaat Achraf B. bijstaat, zeggen dat Anouar B., die zelf ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Kok, zijn verklaringen onder druk heeft afgelegd en dat deze dus onbetrouwbaar zijn. Bewijs hiervoor zijn volgens de advocaten twee brieven van Anouar B.

De crimineel, die in Marokko vastzit voor zijn betrokkenheid bij de vergismoord op een zoon van een Marokkaanse rechter, zou in de aanloop naar en ook na afloop van het verhoor in maart 2018 zijn gemarteld.

Agenten: Geen verwondingen geconstateerd

De twee Nederlandse agenten hebben in hun verslag van het verhoor opgeschreven dat zij destijds geen verwondingen bij Anouar B. hebben geconstateerd. Zij zeggen dat de Marokkaanse agenten tijdens het verhoor wel druk uitoefenden op de man, maar dat die niet onaanvaardbaar was. Er zijn geen aanwijzingen dat de crimineel niet uit vrije wil heeft verklaard.

"Belangrijk is dat B. in de twee brieven niet zegt dat wát hij zou hebben verklaard, niet naar waarheid is geweest", aldus de officier op zitting. Ook wijst het OM op het tijdstip van de verklaring, namelijk voordat bekend werd gemaakt dat Nabil B. kroongetuige was geworden. "Met andere woorden: hij verklaarde toen uit eigen wetenschap", vult de officier aan.

Daarnaast blijkt volgens het OM uit de telefoon van Anouar B. dat hij vlak voor en vlak na de moord op Kok contact heeft gehad met T. Er zou onder meer zijn gesproken over het dumpen van het moordwapen in het water.

Weski spreekt van absurde weergave

Inez Weski noemt de verslagen van de rechercheurs in een reactie een "absurde weergave van twee dagen verhoor". "Er wordt beschreven hoe de Marokkaanse agenten Anouar hartelijk omhelzen en dan weer schreeuwen en weer over zijn hoofd aaien en knuffelen en troosten." Weski wil de agenten dan ook als getuigen horen.