De 33-jarige man die vorige week is doodgeschoten in de Amsterdamse wijk Osdorp, is mogelijk voor iemand anders aangezien. De politie vermoedt dat het schietincident een gerichte liquidatiepoging was op een mogelijk ander slachtoffer.

Er zouden "sterke aanwijzingen" zijn dat het 33-jarige slachtoffer voor een andere persoon is aangezien. De politie benadrukt alle scenario's open te houden.

De man werd vorige week in de nacht van maandag op dinsdag neergeschoten. Hij werd bloedend op straat aangetroffen, gereanimeerd en in het ziekenhuis geopereerd, maar kwam later die die dag te overlijden.

Dinsdagavond werden in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden getoond van diverse auto's die vlak na het incident wegreden van het plaats delict. Daarnaast zouden getuigen twee donker geklede mannen hebben zien wegrennen na het incident.

In de wijk Osdorp vond eind vorige maand ook een schietincident plaats. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de incidenten verband houden met elkaar.