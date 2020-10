Zeventigplussers en mensen met een medische aandoening krijgen bij hun huisarts voorrang bij het ontvangen van de griepprik. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten na overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het besluit is genomen omdat de vraag naar de griepprik bij huisartsen groter lijkt dan het aantal beschikbare griepvaccins. Halverwege oktober zijn de eerste mensen gevaccineerd.

Elk jaar krijgen ruim zes miljoen mensen een uitnodiging voor de griepprik. Het gaat hierbij om zestigplussers en mensen met een medische aandoening als astma of diabetes. Ongeveer de helft van deze groep gaat doorgaans in op de uitnodiging.

Van de genodigden lopen gezonde zestigers de minste gezondheidsrisico's. Zij krijgen daarom het verzoek niet op de uitnodiging in te gaan, ook als ze al een brief hebben ontvangen. Ze worden nog verder geïnformeerd. Gezonde zestigers kunnen de griepprik later alsnog krijgen als er vaccins over zijn. Of dat het geval zal zijn, wordt in december duidelijk.

Het RIVM en Blokhuis zeggen het te betreuren dat nu niet iedereen de griepprik kan krijgen, omdat het een belangrijke preventieve maatregel is, maar dat het voorrangssysteem nodig is om ervoor te zorgen dat de kwetsbaarste mensen de griepprik wel kunnen ontvangen.

In het voorjaar extra griepvaccins besteld

In het voorjaar werden vanwege de coronapandemie uit voorzorg al ruim een half miljoen extra griepvaccins ingekocht, maar dat lijken er niet genoeg te zijn. Volgens het RIVM zijn toen "zoveel mogelijk extra vaccins" besteld.

"Mondiaal is er dit jaar zoveel ingekocht, dat er geen voorraden meer beschikbaar zijn", zegt Blokhuis. "We kijken steeds of er nog partijen over zijn in andere landen, maar andere landen benaderen ons ook."

Nederland kan meer vaccins kopen als een ander land van een bestelling afziet. Dit komt doordat er niet genoeg tijd en capaciteit is om op een later moment meer vaccins te produceren. De doorlooptijd is zes maanden. Hierna wordt gestart met de productie voor het zuidelijk halfrond.

Het RIVM houdt er rekening mee dat het aanstaande griepseizoen mild zal zijn. "De maatregelen die we met elkaar nemen tegen corona helpen ook de verspreiding van griep te verminderen", aldus het instituut. "Dit was eerder al zichtbaar op het zuidelijk halfrond, waar het griepseizoen al geweest is."