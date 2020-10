Rijksweg A7 over de Afsluitdijk richting Friesland is dinsdagmorgen afgesloten vanwege een ongeval met een vrachtwagen, meldt Rijkswaterstaat.

Verkeer richting Friesland kan tot nader order omrijden via de A1, de A27 en de A6 of over de dijk van Enkhuizen naar Lelystad. De berging van de vrachtwagen is nog gaande.

De A7 over de Afsluitdijk was net weer open. In de afgelopen nacht vonden er werkzaamheden plaats en was er in beide richtingen geen verkeer mogelijk.