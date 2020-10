Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rondom Peter P. De 65-jarige man werd anderhalve week geleden vrijgesproken van het doden van zijn vrouw op hun zeilboot in de buurt van Colombia in 2015.

Het OM zegt maandag zich neer te leggen bij de uitspraak, omdat een ander oordeel niet wordt verwacht. Volgens de rechtbank in Utrecht is er geen overtuigend bewijs dat P. zijn 54-jarige vrouw heeft gedood. Hij had verklaard dat zijn vrouw om het leven is gekomen tijdens een overval door piraten.

Het OM beschuldigde P. ervan dat hij zijn vrouw had gedood aan boord van hun boot 'Lazy Duck' en eiste een celstraf van acht jaar. Het schip lag destijds afgemeerd in een baai bij het Colombiaanse eiland Isla Grande. Het paar was al geruime tijd bezig met een wereldreis.

De rechtbank stelde vast dat P. zijn verklaring weliswaar een enkele maal heeft bijgesteld, maar dat hij op essentiële onderdelen consistent is geweest. De rechtbank vond onder meer in forensische sporen bevestiging voor het piratenverhaal van P. Ook acht zij de verklaring van P. op een aantal punten "authentiek".

Een motief is van meet af aan onzichtbaar gebleven, stelde de rechtbank. P. en zijn vrouw hadden een liefdevolle relatie, er was geen enkele aanwijzing voor een conflictsituatie en P. stond bekend als allesbehalve gewelddadig.

"De rechtbank heeft aan haar beslissing hetzelfde juridische kader en dezelfde feiten ten grondslag gelegd als het OM, maar deze anders gewogen", laat het OM in een toelichting weten. "Het OM kan de rechtbank volgen in haar redenering, ook al leidt die tot een andere conclusie dan eerder door het OM bepleit."