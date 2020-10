De civiele procedure om motorclub Caloh Wagoh te verbieden loopt wekenlange vertraging op, omdat de advocaat zegt dat de club niet op tijd op de hoogte gesteld is van de zaak. Volgens de rechtbank heeft de club op een mail met de aankondiging hiervan gereageerd met "krijg de tering".

Het Openbaar Ministerie (OM) wil een verbod op de motorclub omdat deze "structureel en onlosmakelijk" verbonden zou zijn met de criminaliteit, en niet met een passie voor motorrijden. De advocaat die namens een aantal belanghebbenden optreedt, vindt dat de club te laat en niet op de juiste manier op de hoogte is gebracht van de zaak. Hij zou zelf pas een aantal dagen voor de zaak zijn ingeschakeld.

De rechtbank spreekt dit echter tegen. Zo is er afgelopen zomer onder meer een e-mail gestuurd naar de club met de datum en de locatie van de zaak. Deze werd beantwoord met: "krijg lekker de tering, met vriendelijke groet Caloh Wagoh MC". De rechtbank vindt daarom dat de club wel op de hoogte had kunnen zijn, maar stelt de zaak alsnog uit naar 14 december om de advocaat meer voorbereidingstijd te gunnen.

Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden. De club is voortgekomen uit de Haagse bende Crips en staat bekend als uitvoerder van moorden op bestelling. Volgens het OM kunnen veel leden niet eens motorrijden.

Het verzoek van het OM om Caloh Wagoh te verbieden is onderdeel van het landelijk optreden tegen zogeheten 'outlaw motorcycle gangs'. Eerder werden door de rechter al onder meer Bandidos, Satudarah, Hells Angels en No Surrender verboden. Het hoger beroep van de Hells Angels loopt nog, het gerechtshof in Arnhem doet daarin half december uitspraak.