De advocaten van twee verdachten van de mislukte bevrijdingspoging van crimineel kopstuk Omar L. uit de gevangenis van Zutphen dit jaar, zeggen dat hun cliënten niet wisten wie ze moesten bevrijden. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 4,5 jaar tegen de mannen.

Advocaat Jan Vlug, die de 27-jarige Bilal L. bijstaat, zegt dat zijn cliënt te horen had gekregen een illegaal te gaan bevrijden. Advocaat Jan-Hein Kuijpers stelt dat het volgens verdachte Alberic G. (30) de bedoeling was een Fransman te helpen ontsnappen die zou worden uitgeleverd aan Amerika.

De officier van justitie zei in zijn requisitoir dat de tot levenslang veroordeelde L. de mannen waarschijnlijk heeft besteld om hem te bevrijden en dat de daders heel goed wisten wie hij was.

"Een persoon die tot levenslang is veroordeeld voor zijn rol bij vier levensdelicten", aldus de officier. "Een man die figureert in wat de mocro-maffia is gaan heten." De officier zei dat dit past in de steeds harder wordende criminaliteit. "Net zoals het vervangen van de advocaten door andere advocaten past in de criminele wereld", merkte de officier op.

'Laat me niet wegzetten als een soort loopjongen'

Dit viel duidelijk verkeerd bij Vlug, die de officier in zijn verhaal onderbrak en zei hem dit zeer kwalijk te nemen. Vlug bood later zijn excuses aan voor het onderbreken van de officier. Maar de advocaat laat zich niet wegzetten als "een soort loopjongen van de georganiseerde criminaliteit", zo voegde hij toe. "Dat is puur populisme, zoals het requisitoir wel meer bestaat uit populisme."

Ook Kuijpers noemde de opmerking van de officier ongepast. "Waar hij het vandaan haalt, weet ik niet", aldus de advocaat. "Hij zal het waarschijnlijk leuk vinden. Maar het slaat nergens op."

De officier van justitie zei te snappen dat de advocaten zijn woorden niet prettig vonden, maar zei ook dat hij zijn opmerking niet terugneemt.

De verhoudingen tussen het OM en advocaten in verschillende strafzaken staat de afgelopen tijd onder hoogspanning door beschuldigingen dat raadslieden geheime informatie zouden hebben gelekt.