Het onderzoekscollectief Bureau Dupin gaat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) helpen met het oplossen van coldcasezaken. De eerste moord waar de onderzoeksgroep, onder leiding van oud-politieagent Peter de Kock, zich op richt, is de moord op Marja Nijholt op nieuwjaarsdag 2013.

Dupin heeft de samenwerking aangekondigd op zijn website. Het collectief roept naar eigen zeggen de hulp in van "nadenkers, techneuten, verbandleggers, filosofen, bouwers, verhalenvertellers, journalisten en ontrafelaars" om op een nieuwe manier naar oude, vastgelopen zaken te kijken.

"Zoals van de politie verwacht mag worden, willen wij altijd onze opsporing verbeteren", stelt Stan Duijf van de politie-eenheid Oost-Brabant maandag in NRC. "Soms moet je paden durven te bewandelen waar je van tevoren niet weet hoe die exact gaan lopen."

Het collectief is vernoemd naar C. Auguste Dupin, de amateurdetective uit korte verhalen van Edgar Allan Poe. De groep treedt vanaf deze week naar buiten en gaat onder meer podcasts maken over de zaak. Ook wordt het Nederlandse publiek gevraagd om hulp om de zaak op te lossen.

De Kock geïnspireerd door Bellingcat

De Kock zegt in NRC geïnspireerd te zijn door onderzoekscollectief Bellingcat, dat met hulp van burgers onderzoek doet, bijvoorbeeld naar de ramp met vlucht MH17.

Marja Nijholt werd op 1 januari 2013 dood gevonden in een voortuin in Oss. Ze was doodgestoken. In de uren voor haar dood liet ze meerdere mensen weten te vrezen voor haar leven. Collectief Dupin heeft op zijn website een reconstructie van de zaak geplaatst.