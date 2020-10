Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag 4,5 jaar cel geëist tegen twee verdachten die begin dit jaar probeerden de tot levenslang veroordeelde Omar L. te bevrijden uit de gevangenis van Zutphen. In totaal staan vier mannen terecht, die tijdens hun vluchtpoging aangehouden konden worden.

De officier van justitie vatte het aan het begin van zijn requisitoir samen: "Boeven horen in de gevangenis. Zo werkt dat in een rechtsstaat. En als er wordt geprobeerd iemand te bevrijden met een slijptol, is dat een slijptol in de rechtsstaat."

"Grote woorden", erkende de officier, maar de mislukte bevrijdingspoging is volgens hem tekenend voor het verharde klimaat waarin criminelen doen alsof de maatschappij een "decor van bordkarton is waar zij hun 'fitties' kunnen uitvechten".

Op 19 januari van dit jaar probeerden vier Franse mannen volgens het OM L. te bevrijden door onder meer spijlen door te knippen met een betonschaar en door te slijpen met een slijptol. Dit alles is vastgelegd op beveiligingscamera's.

Poging mislukte door inefficiëntie

Dat de bevrijdingspoging is mislukt, had volgens het OM alles te maken met verkeerde keuzes en het niet efficiënt inzetten van de gereedschappen die de mannen bij zich hadden.

Ondertussen stond L., die vastzit voor betrokkenheid bij twee moorden en twee pogingen daartoe, op een van de luchtplaatsen achter een hek te wachten. Toen de verdachten hem bereikten en een gat probeerden te forceren, zag L. dat het te lang duurde en probeerde hij zelf over het hek te klimmen. Ook dit lukte niet. Tegen een medewerker van de gevangenis zou L. hebben gezegd: "Het was bijna gelukt."

De vier verdachten besloten te vluchten en konden tijdens hun ontsnapping worden aangehouden. Alberic G. en Bilal L. hoorden 4,5 jaar eisen en de twee overige verdachten horen later maandag hun strafeis. Dan komen ook hun advocaten aan het woord.