De rechtbank in Assen heeft maandag besloten dat het zelf in contact wil treden met Gerrit Jan van D., de vader van het gezin dat vastgehouden zou zijn in Ruinerwold. Reden is de medische toestand van de man en de mogelijke beslissing hem hierom niet langer te vervolgen. Ook zullen er deskundigen worden gehoord.

De rechtbank wil tijdens het bezoek aan Van D. met eigen ogen zien wat zijn toestand is. Aanleiding is een rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC) over de medische toestand van de 68-jarige man.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de advocaat van Van D., Robert Snorn, waren het maandag eens op zitting dat er antwoord gegeven moet worden op een fundamentele vraag in deze strafzaak: is Van D. in staat om zijn eigen strafzaak te volgen?

Als dit niet het geval is, dan kan de rechter beslissen om de vervolging van de man te schorsen, oftewel te staken. Van D., vader van negen kinderen, wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twee van zijn oudste kinderen.

De vader wordt daarnaast ook vervolgd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en het in gevaar brengen van de gezondheid van de zes kinderen die in de boerderij in Ruinerwold verbleven.

Het gezin werd begin oktober 2019 ontdekt nadat de oudste van de op dat moment nog in de boerderij wonende kinderen alarm sloeg. Naast Van D. staat ook Josef B. (59) terecht voor medeplegen. Hij ontkent alle beschuldigingen en meent dat hij het slachtoffer is van "een heksenjacht".

Verdachte nog steeds niet gehoord

Van D. is nog steeds niet gehoord over deze verdenking, omdat het OM eerst wilde weten of dit überhaupt mogelijk was. De man is inmiddels onderzocht in het PBC en die conclusies worden door het OM en Van D's advocaat anders uitgelegd.

Volgens de advocaat van Van D. is overduidelijk dat zijn cliënt niet in staat is om zijn eigen zaak te volgen, laat staan zichzelf adequaat te verdedigen. Daarom zou de vervolging gestaakt moeten worden.

Het OM wil echter nadere vragen stellen aan de deskundigen die Van D. hebben onderzocht. Het gaat om een psychiater, psycholoog, logopedist en klinisch neuropsycholoog. De man zou wel in staat zijn enigszins te communiceren, maar volgens de psycholoog is de betrouwbaarheid van zijn antwoorden niet vast te stellen.

Ook de rechtbank wil de deskundigen nader horen.