De politie gaat langs de Nederlandse grens steekproefsgewijs auto's langs de kant zetten, om te controleren op de illegale import van vuurwerk. Dat zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren bij de Nationale Politie, in gesprek met de De Telegraaf.

Met de controles hoopt de politie om mensen te ontmoedigen om te proberen illegaal vuurwerk of meer dan de legale hoeveelheid vuurwerk naar Nederland te halen.

"Je mag tot 25 kilo per persoon invoeren, als dat vuurwerk ook in Nederland legaal is. Maar dat betekent niet dat als je met vier man in een auto zit, je 100 kilo mag meenemen", aldus Verkuijlen.

Verkuijlen maakt zich verder zorgen om nieuwjaarsnacht. Mogelijk is de horeca gesloten vanwege het coronavirus en gaan daardoor meer mensen de jaarwisseling op straat vieren. "We hebben ervaring met het handhaven van coronaregels en met het handhaven tijdens oudjaar", zegt Verkuijlen. "Het wordt een bijzondere jaarwisseling."

Eind januari liet het kabinet weten alle vuurpijlen en knalvuurwerk te willen verbieden, met ingang van de komende jaarwisseling. Enkele soorten siervuurwerk en kindervuurwerk mogen wel blijven bestaan.