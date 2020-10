De politie gaat langs de Nederlandse grens steekproefsgewijs voertuigen aan de kant zetten om te controleren op de illegale import van vuurwerk. Dat zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen politieambtenaren bij de Nationale Politie, meldt de politie maandag. Ook waarschuwt hij voor een "onvoorspelbare jaarwisseling".

Met de controles hoopt de politie pogingen om illegaal vuurwerk of meer dan de legale hoeveelheid vuurwerk naar Nederland te halen te ontmoedigen.

"Je mag tot 25 kilo per persoon invoeren als dat vuurwerk ook in Nederland legaal is. Maar dat betekent niet dat je 100 kilo mag meenemen als je met vier man in een auto zit", aldus Verkuijlen.

Verkuijlen maakt zich zorgen over de jaarwisseling. Onberekenbare factor is volgens de politie het maatschappelijk ongenoegen, dat zou samenhangen met de coronamaatregelen. "We merken dat ongenoegen nu al. Het aantal overlastmeldingen neemt toe, melden wijkagenten", zegt hij.

Eind januari liet het kabinet weten met ingang van de komende jaarwisseling alle vuurpijlen en al het knalvuurwerk te willen verbieden. Enkele soorten siervuurwerk en kindervuurwerk mogen nog wel worden afgestoken.