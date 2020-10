Maandag krijgt de Nederlandse kust te maken met buien, die mogelijk tot onweer en hagel leiden. Elders in het land is later op de dag ook kans op regen.

In het hele land is het wisselend bewolkt, maar vooral langs de kust zal het gaan regenen. In de rest van het land neemt de kans op buien gedurende de avond toe.

Het kwik stijgt naar 11 tot 12 graden Celsius. Er waait een matige zuidwestenwind, die aan zee soms krachtig kan zijn.

