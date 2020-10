De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zondagavond de explosieve stof vernietigd die was gevonden in een schuur in Den Bosch. De bewoners van de 27 ontruimde woningen van het nabijgelegen appartementencomplex mogen weer naar huis.

Het onderzoek ter plaatse is afgerond. Het betreffende pand is afgedicht en in de nacht van zondag op maandag blijven agenten het bewaken.

Vanwege het lopende onderzoek kan de politie niet melden om welke stof het precies gaat en hoeveel ervan is gevonden.

Zondag werd omstreeks 17.00 uur melding gedaan van mogelijke explosieve stoffen bij een wooncomplex aan de Schutskampstraat in Den Bosch. Daarop werden meerdere woningen en een moskee ontruimd.

Om de ontruiming goed te laten verlopen, hadden de hulpdiensten GRIP 1 afgekondigd. Deze procedure wijst op een verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten. De GRIP 1 is inmiddels weer ingetrokken.