Het kabinet zal naar alle waarschijnlijkheid nog even wachten met het aankondigen van verscherpte coronamaatregelen. Volgens experts is er meer tijd nodig om de effecten van de huidige maatregelen te zien.

Het kabinet maakt deze week een tussenbalans op van de resultaten van de 'gedeeltelijke lockdown'.

Het is aankomende dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Sindsdien is het aantal besmettingen in rap tempo gestegen. Als het besmettingscijfer niet daalt, zullen aanvullende stappen nodig zijn. Daarvoor liggen alle scenario's op tafel, zei premier Mark Rutte vrijdag nog.

Het is nog onduidelijk hoe een verscherping van de huidige lockdown eruit zal zien. Eerder is wel duidelijk gemaakt dat geprobeerd zal worden de kinderopvang en scholen zo lang mogelijk open te houden.

Ingewijden vertellen aan de NOS dat Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aankomende dinsdag wel de pers te woord zullen staan, maar dat er dan voornamelijk zal worden gewaarschuwd. De ingewijden melden aan het medium dat er vooral zal worden benadrukt dat mensen zich aan de maatregelen moeten houden.

Zondag meldde het RIVM 10.211 positieve coronatests. Door een storing in de computersystemen van de GGD's waren de gerapporteerde cijfers van zaterdag incompleet. De ontbrekende data zijn verwerkt in de cijfers van zondag. Gemiddeld werden dit weekend 9.440 positieve tests per dag gemeld.