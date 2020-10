De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zondagavond een hoeveelheid van een zeer waarschijnlijk explosieve stof aangetroffen bij een appartementencomplex in Den Bosch, laat de politie weten. Uit voorzorg zijn 27 woningen en een moskee ontruimd.

De politie kreeg zondag rond 17.00 uur een melding over de aanwezigheid van explosieve stoffen in het wooncomplex aan de Schutskampstraat.

Om de ontruiming goed te laten verlopen, hadden de hulpdiensten GRIP 1 afgekondigd. Dit wijst op een verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten.

Alle bewoners zijn inmiddels in de buurt opgevangen. Een groot gebied rondom het complex is afgezet. "De EOD doet nauwkeurig en behoedzaam onderzoek. Dat is tijdrovend. Ruime, veilige ring is afgezet", aldus de politie op Twitter.