Komende week begint regenachtig. Op maandag is er kans op onweer en ook in de loop van de week overheerst bewolking en zijn er regelmatig buien. Vanaf vrijdagmiddag klaart het op. Het wordt gemiddeld zo'n 12 tot 15 graden. Dat is normaal voor de tijd van het jaar.

Maandag is er vooral in de kustprovincies kans op regen. Ook gaat het mogelijk onweren. Het wordt ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee is de wind soms krachtig.

Dinsdag trekt een regengebied richting Nederland. Gedurende de dag neemt hierdoor de bewolking toe. Vooral in de ochtend breekt de zon nog door. Op veel plaatsen blijft het tot de avond droog, maar in het noordwesten van het land kan een enkele bui overtrekken. De zuid- tot zuidwestenwind neemt toe in kracht. Het wordt maximaal 13 graden.

Woensdag is het weer wisselvallig. Stapelwolken en buien wisselen elkaar af. De meeste buien vallen later op de dag in de kustgebieden. Er staat een west- tot zuidwestenwind met langs de kust windkracht 4 tot 7. Het wordt opnieuw maximaal 13 graden.

Donderdag staat er een forse westenwind en is er sprake van een vochtige lucht. Er hangt een overheersende bewolking en vooral later op de dag kan het op veel plaatsen gaan regenen. Het wordt in de middag gemiddeld 14 graden.

Vanaf vrijdagmiddag opklaringen

Ook vrijdag is het overwegend bewolkt. Vooral in het noorden is er een regenachtige periode. In het zuiden is het vaker droog. Later op de dag klaart het vanuit het westen op. Het wordt ongeveer 14 tot 15 graden en er staat een stevige zuidwestenwind.

Zaterdag en zondag is het overwegend droog. Het wordt aan het eind van de week gemiddeld zo'n 15 graden. Dat is normaal voor de tijd van het jaar.

