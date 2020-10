De aanrijding op de A270 bij Nuenen waarbij in de nacht van zaterdag op zondag een 28-jarige politieagent om het leven kwam, lijkt een noodlottig ongeval te zijn. Uit voorlopig onderzoek blijkt niet dat er opzet in het spel was, laat een politiewoordvoerder aan NU.nl weten.

De agent en een collega werden zaterdagavond rond 23.00 uur aangereden op de A270 bij het Brabantse Nuenen. Hij overleed in de nacht van zaterdag op zondag aan zijn verwondingen. De man zou pas kort bij de politie in dienst zijn geweest.

Zijn vrouwelijke collega ligt in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Ook de bestuurder die hen aanreed ligt nog in het ziekenhuis. Hoe het met de automobilist gaat, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.

Toen de agenten werden aangereden, bevonden ze zich buiten hun voertuig. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook onderzoekt de politie nog waarom de agenten op de provinciale weg waren uitgestapt.

Om ervoor te zorgen dat het onderzoek naar het ongeluk objectief en zorgvuldig wordt gedaan, wordt het niet uitgevoerd door de eenheid Oost-Brabant, maar door de eenheid Zeeland-West-Brabant. Ook specialisten van de Verkeersongevallenanalyse (VOA) in Limburg waren zondagochtend ter plaatse.

Collega's spreken steun uit

De politie-eenheid Veldhoven-Waalre reageert op Instagram op het verlies van de collega: "Ons politiehart huilt. Met een enorme brok in onze keel maken we dit bericht." Andere politie-eenheden hebben via sociale media eveneens hun medeleven betuigd.

Ook Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, reageert op het bericht: "Verschrikkelijk nieuws uit Nuenen, waar een jonge collega tijdens zijn werk is overleden en een andere collega gewond is geraakt. In wens hun families, naasten en collega's heel veel sterkte. We zullen er zijn voor hulp en begeleiding."

Op Twitter schrijft minister van Justitie Ferd Grapperhaus dat zijn gedachten bij de slachtoffers en hun naasten zijn.