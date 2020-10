Zondag begint overwegend regenachtig, maar gedurende de dag wordt het op steeds meer plaatsen droog.

Langs de kust klaart het als eerste op, maar is er later op de dag wel weer kans op een bui. In het oosten wordt het pas later in de middag droog.

Er waait een afnemende zuidwestenwind. Het kwik stijgt niet verder dan ongeveer 14 graden.

