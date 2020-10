Dat de coronatestraat in Breda zaterdag doelwit is geworden van vernielingen en intimidatie leidt tot verontwaardiging op sociale media. Terwijl de GGD aan NU.nl laat weten niet te veel aandacht aan het incident te willen geven, reageren politici met stevige woorden.

"Agressie, intimidatie, vernielingen. Zó schandalig, zó in- en intriest", schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op Twitter. "Niemand mag zijn frustraties botvieren op onze mensen in de frontlinie van de coronacrisis.”

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die in de Brabantse stad woont, reageert verontwaardigd. "Koekwauzen", twittert hij. "Het virus is de vijand, niet de mensen in de zorg. Die staan nondeju elke dag buiten om te zorgen dat jij weet of je besmet bent."

De GGD laat in een reactie aan NU.nl weten niet te veel aandacht te willen geven aan het incident. Daarom deelt de organisatie ook geen foto’s van de vernielingen.

“Dagelijks komen er duizenden goedwillende mensen in deze testraat", aldus een woordvoerder. "Tuurlijk, demonstreren mag, maar we willen het standpunt van deze paar mensen niet groter maken dan hij is."

Zaterdagmiddag meldde de GGD dat een aantal mensen op de teststraat in Breda voor overlast zorgde. Tevens zouden er mensen zijn uitgescholden bij de teststraat “door lieden die corona een sprookje vinden", aldus burgemeester Paul Depla in een reactie.

De GGD meldt dat de teststraat op schema ligt en dat iedereen met een afspraak getest kan worden.