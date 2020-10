De coronateststraat van de GGD in Breda is het doelwit geworden van vernielingen en intimidatie. Burgemeester Paul Depla meldt dat er borden zijn vernield en dat de teststraat zelf beklad is.

De GGD meldt dat een aantal mensen zaterdag voor overlast zorgt. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet bekend. De politie is inmiddels opgeroepen om op te treden.

Tevens zouden er mensen zijn uitgescholden bij de teststraat. "Door lieden die corona een sprookje vinden", aldus burgemeester Depla. Hij roept mensen op geen overlast te veroorzaken. "Toon respect voor onze mensen in de zorg en bij de GGD."

De teststraat blijft zaterdag wel open voor coronatests; alle geplande afspraken gaan door. "Onze excuses voor eventuele vertraging of ongemak", schrijft de GGD op Twitter.