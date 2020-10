De politie is vrijdagavond aangevallen toen ze een illegaal feest in de Zuid-Hollandse plaats Alblasserdam beëindigde. Door een "golf van geweld" zijn twee agenten lichtgewond geraakt, meldt de politie zaterdag. Er zijn vijf aanhoudingen verricht.

Het feest op een boot werd kort voor middernacht ontdekt door enkele surveillerende agenten. Aan boord waren ongeveer vijftien feestgangers, die zich niet aan de coronaregels hielden.

De agenten probeerden het feest te beëindigen, maar de aanwezigen weigerden mee te werken. "In plaats daarvan ontstond discussie met de personen, waarop men ging duwen en trekken", aldus de politie. "Tijdens dit tumult werd het politieshirt van een van de agenten kapot getrokken."

De personen op de boot weigerden opnieuw mee te werken nadat er meer agenten arriveerden. Ze gooiden onder meer glazen en stoelen naar de agenten. Ook werd er gevochten. De agenten gebruikten onder meer een wapenstok en een stroomstootwapen.

Er zijn uiteindelijk vijf verdachten aangehouden. Het gaat om vier mannen en een vrouw in de leeftijd van 23 tot 34 jaar. Het vijftal is woonachtig in Alblasserdam. Meer aanhoudingen worden op dit moment niet uitgesloten.

"Schandalig wat daar plaatsvond", zegt de politie over de ongeregeldheden. "Agenten stappen naar voren om de samenleving te beschermen en uitvoering te geven aan maatregelen met betrekking tot de coronapandemie. Dan past het gedrag van de aanwezigen op het schip op geen enkele wijze hierin."