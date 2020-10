Een zestienjarige maaltijdbezorger is vrijdagavond in Zaandam geslagen en gestoken. Dit gebeurde enkele uren nadat de gemeente Zaanstad, waar de stad onder valt, een verbod op messen en andere gevaarlijke voorwerpen had uitgevaardigd.

De steekpartij vond plaats nadat de bezorger was bestolen van zijn eten. Dit gebeurde vlak nadat hij zijn brommer parkeerde bij een flatgebouw aan de Indigostraat, waar hij een maaltijd moest bezorgen.

Getuigen wezen in de richting van drie jongens die ervandoor waren gegaan. De maaltijdbezorger ging erachteraan om verhaal te halen. Er ontstond vervolgens een ruzie waarbij het slachtoffer werd geslagen en ook een steekwond opliep.

Gealarmeerde agenten konden de verdachten ter plekke aanhouden. Het gaat om twee jongens (zestien en zeventien jaar) uit Zaandam en een vijftienjarige jongen uit Westzaan. De politie meldt dat bij een eerste onderzoek geen wapen is gevonden.

Bij overtreding van verbod volgt boete van 2.500 euro

Zaanstad kwam vrijdag per direct met een verbod op het bij je dragen van gevaarlijke voorwerpen als messen en slagwapens. Bij overtreding wordt het wapen in beslag genomen en volgt een boete van 2.500 euro. "Wapens en geweld moeten onze gemeente uit", zei burgemeester Jan Hamming.

Het bezit en gebruik van de wapens is een groot probleem in Zaanstad. In 2017 moest de politie optreden bij 138 incidenten met een wapen. In 2019 steeg dit al naar 171. Dit jaar zijn er, ondanks de coronacrisis, al 142 incidenten geweest in de gemeente.