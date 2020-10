Een politieauto is zaterdagochtend op de A79 tussen Heerlen en Maastricht tegen een stilstaande auto opgereden. Daarbij is een van de twee agenten gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie.

De politieauto reed om 1.25 uur ter hoogte de afrit Hulsberg toen midden op de weg een stilstaande personenauto zonder verlichting opdook. Ze probeerden de auto nog ontwijken maar een botsing kon niet worden voorkomen. De politiewagen belandde daarbij in de vangrail.

Een van de inzittende agenten is gewond per ambulance naar het ziekenhuis, het is onduidelijk hoe hij eraan toe is.

Er bleken geen personen in de auto te zitten. Hoe de auto midden op de weg is beland wordt nog onderzocht. De A79 bij Heerlen is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en het verkeer wordt omgeleid.