Bij een uitslaande brand in een flat in het Friese Sneek zijn vrijdagavond vier mensen gewond geraakt. In een woning naast de flat zijn een hennepplantage en een mogelijk explosief aangetroffen.

De brand brak rond 18.50 uur uit op de derde verdieping van een flatgebouw aan de Rijperahemstraat. De brand was vrij snel onder controle. Wel moesten een aantal omliggende woningen uit voorzorg worden ontruimd.

Bij een van de omliggende woningen trof de politie een hennepplantage en een mogelijk explosief aan. Er wordt nog onderzocht of het daadwerkelijk een explosief is. Tot daar uitsluitsel over is, mogen de bewoners niet terug naar huis. Er is één verdachte aangehouden.

Bij de brand raakten vier mensen gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt. Hoe de brand in de flat is ontstaan, is ook nog onduidelijk.