Komend weekend begint droog, maar eindigt met regenbuien op de meeste plaatsen in het land. Het is niet koud met zachte temperaturen rond de 15 graden.

Dit weekend is zaterdag de beste dag om naar buiten te gaan, meldt Weerplaza. De temperatuur ligt om en nabij de 15 graden en het is op de meeste plaatsen het grootste deel van de dag droog.

De zon laat zich zaterdag echter niet vaak zien. Bewolking voert die dag de boventoon en zeker 's ochtends kan in het noordwesten een klein beetje regen vallen. In de middag vallen wat vaker gaten in het wolkendek, maar ook dan is plaatselijk een korte bui mogelijk.

Zondag wordt vanuit het westen de bewolking ook in het oosten snel dikker. Uiteindelijk valt op de meeste plaatsen in het land voor langere tijd regen. In de loop van de middag wordt het in de westelijke helft vaker droog, maar in het oosten blijft het nog tot ver in de avond regenen.

De temperatuur is zondag niet laag. Voor de regen uit is het nog ruim 15 graden, maar in de regen blijft het kwik steken op een graad of 12. Daarbij waait een matige tot krachtige zuidenwind, windkracht 3 tot 6.