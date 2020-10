Het RIVM hoopt de eerste effecten van de coronamaatregelen die negen dagen geleden werden aangekondigd volgende week dinsdag terug te zien aan de besmettingscijfers. Dat zegt een woordvoerder van het RIVM in gesprek met NU.nl.

Volgens de woordvoerder is het dinsdag pas mogelijk om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de huidige maatregelen. "We hopen dat dit de laatste stijging is in het aantal besmettingen van vóór de nieuwe maatregelen."

De woordvoerder van het RIVM zegt tegen NU.nl dat het eigenlijk pas mogelijk is om twee weken nadat er nieuwe maatregelen zijn genomen, iets te kunnen zeggen over het effect op de cijfers.

Vrijdag kwam het dagelijkse aantal positieve coronatests voor het eerst boven de 10.000 uit. Woensdag werd er wederom een stijging van het aantal positieve tests ingezet. Daarvoor zei het RIVM dat de stijging juist leek af te vlakken.

Koepelorganisatie GGD GHOR meldde vrijdag dat de tijd vanaf het moment dat de afspraak wordt gemaakt tot de bekendmaking van de uitslag sterk is afgenomen. Dit komt doordat het aanbod van coronatests bij de GGD's momenteel groter is dan de vraag.