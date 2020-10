De gemeente Zaanstad verbiedt per direct het dragen van gevaarlijke voorwerpen zoals messen en slagwapens. Bij overtreding wordt het wapen in beslag genomen en volgt een boete van 2.500 euro, zo is vrijdag bekendgemaakt.

"Wapens en geweld moeten onze gemeente uit", stelt burgemeester Jan Hamming. Hij wil met het verbod kunnen optreden als iemand gevaarlijke voorwerpen bij zich heeft die niet onder de Wet Wapens en Munitie vallen, zoals messen.

Hamming zegt dat in de afgelopen jaren "te veel geweldsincidenten zijn geweest met soms tragische gevolgen". Het bezit en gebruik van de wapens is een groot probleem in Zaanstad.

In 2017 zijn 138 incidenten met een wapen geregistreerd waarbij de politie moest optreden. In 2019 steeg dit al naar 171. Dit jaar zijn er, ondanks de coronacrisis, al 142 incidenten geweest, verspreid over de hele gemeente. In twee gevallen waarbij dit soort toegestane messen werden gebruikt, zijn de afgelopen jaren doden gevallen.

Inwoners worden niet actief benaderd

De gemeente benadrukt dat inwoners niet actief worden benaderd met de vraag of ze gevaarlijke voorwerpen bij zich dragen. Dat kan alleen in twee veiligheidsrisicogebieden in Zaanstad. Dat zijn het centrum en de wijk Poelenburg.

"Op het moment dat de openbare orde of veiligheid in gevaar is of kan komen, kan er wel gehandeld worden", meldt de gemeente, die ook zegt dat bijvoorbeeld een timmerman met gereedschap niet onder het verbod valt.

Burgemeester Hamming gaat nog in gesprek met de ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de verkoop van messen aan minderjarigen aan banden te leggen. Meerdere winkels besloten hier eerder al vrijwillig mee te stoppen.

Stelling