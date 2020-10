De politiekorpsen van Spanje, België en Nederland hebben donderdag in totaal veertien verdachten aangehouden in een onderzoek naar grootschalige hennepteelt. De politie luisterde de verdachten al geruime tijd af en kon hun communicatie meelezen dankzij het kraken van EncroChat.

Het Openbaar Minsterie (OM) bracht donderdag al naar buiten dat in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar wiethandel onderzoek werd verricht op verschillende plaatsen in voornamelijk Limburg.

Justitie laat vrijdag weten dat het onderzoek eind 2019 werd opgestart. Twee criminele groeperingen - één met een voornamelijk Albanese en de andere met een Syrische achtergrond - zouden zouden zich bezig hebben gehouden met de handel in softdrugs.

Dit gebeurde in Nederland, België en Spanje. In Barcelona en omgeving werden donderdag zo'n dertienduizend hennepplanten aangetroffen, verdeeld over vijf locaties.

Volgens het OM kunnen tientallen opgerolde hennepplantages en een vrachtwagen met 125 kilo hennep aan boord, die in juni van dit jaar in beslag werd genomen in Geleen, gelinkt worden aan dit onderzoek.

Vele verdachten zijn nog voortvluchtig

"In totaal zijn er tientallen verdachten", aldus het OM. "Velen van hen zijn nog voortvluchtig, maar staan wel gesignaleerd. Zij hebben de Nederlandse, Albanese, Syrische of Iraakse nationaliteit."

Een autobedrijf in Beek zou een belangrijke rol hebben gespeeld in de handel en is maandenlang afgeluisterd. Ook het meelezen met communicatie, wat mogelijk was door de hack van EncroChat, speelt hierin een belangrijke rol.

De verdachten zouden gebruik hebben gemaakt van panden en energiecontracten die zij onder valse namen registreerden, veelal onder het pseudoniem van verschillende karakters uit de tv-serie The Soprano's.

Later op vrijdag volgt een persconferentie.