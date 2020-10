Al 10.000 mensen hebben zich sinds vrijdagochtend aangemeld voor het onderzoek naar antistoffen en de verspreiding van het coronavirus tijdens de eerste golf. Dat meldt de GGD Zuid Limburg vrijdagochtend.

Momenteel kunnen er door het grote aantal aanmeldingen alleen nog mensen op de reservelijst worden geplaatst. "Het gaat hard", aldus hoofd infectieziekten Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg.

De mensen op de reservelijst kunnen voor het onderzoek worden opgeroepen als andere deelnemers niet komen opdagen of afhaken.

Voor het onderzoek riep de GGD in Limburg inwoners van de provincie vanaf 18 jaar op om zich aan te melden. De deelnemers kunnen zich in Maastricht, Venlo, Urmond en Landgraaf laten testen op antistoffen tegen het coronavirus.

Hoebe zegt dat het onderzoek wel enige tijd in beslag zal nemen. "Voor de Kerst zijn we klaar met het onderzoek. Dan volgt veel werk in onder meer het goed controleren van de data. Ergens begin volgend jaar hopen we de resultaten te kunnen bekendmaken", aldus Hoebe.