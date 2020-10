Vrijdagochtend kunnen er lokaal dikke mistbanken voorkomen, vooral in het zuiden van het land. Later op de dag breekt de zon overal door.

In het noordoosten van het land kan 's ochtends nog een enkele bui vallen. In de middag is er juist in het noordwesten van het land kans op een bui.

Het wordt tussen de 15 en 17 graden en er staat een matige zuidwestenwind.

Zaterdag blijft het droog maar is het wel bewolkt. Zondag trekken er weer regenwolken over het land.

