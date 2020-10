Voor alle commerciële pluimveehouders in Nederland geldt vanaf middernacht een ophokplicht. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit besluit genomen nadat er zes dode zwanen werden gevonden bij het Utrechtse Kockengen. Twee van de zes vogels bleken vogelgriep te hebben.

Deskundigen vrezen dat de kans groot is dat pluimveebedrijven besmet raken met het virus, waardoor een ophokplicht noodzakelijk is. Eendenbedrijven worden daarnaast verplicht om het strooisel in stallen goed op te slaan, zodat wilde vogels er niet bij kunnen komen.

Wanneer er in bedrijven wordt gestrooid, moeten pluimveehouders goed opletten dat er niets van buiten de stal naar binnen komt.

Sinds de vondst van de zwanen is er bij een dode smient ook de ziekte vastgesteld. Hierbij moet nog worden vastgesteld of het om dezelfde virus gaat als bij de zwanen.

De twee knobbelzwanen in Utrecht zijn vermoedelijk besmet geraakt doordat trekvogels uit Rusland het virus mee hebben genomen. Dit omdat er al meerdere meldingen van vogelgriep zijn gedaan in Rusland.