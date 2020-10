De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan Silvano M. voor het doodschieten van Rapper Feis en de poging daartoe op diens broer begin 2019. Ook is hij schuldig bevonden aan het beschieten van een auto in Schiedam in 2018.

Tijdens de inhoudelijke behandeling kwam M. niet verder dan een ontkenning van de feiten en zweeg als hem om uitleg werd gevraagd. Volgens de rechtbank is er echter sprake van overtuigend bewijs voor alle feiten.

Verschillende getuigen hebben M. als de schutter aangewezen en ook werd er op de plaats van het delict een petje gevonden met daarop het DNA van M. die ook niet ontkent die nacht in het betreffende café te zijn geweest.

Het schietincident zou het gevolg zijn van een woordenwisseling tussen Feis, die in het echt Faisal Mssyeh heet, zijn broertje en vrienden van M. Laatstgenoemde bemoeide zich met de ruzie door zijn wapen te trekken en op beide mannen te schieten. Rapper Feis overleed in het ziekenhuis en zijn broertje raakte zwaargewond.

M. lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis

De rechtbank heeft de tbs-maatregel opgelegd, ondanks dat de verdachte heeft geweigerd om mee te werken aan onderzoek naar zijn geestvermogens. De rechtbank heeft vastgesteld dat de man onder meer lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.

Volgens de rechtbank is ook duidelijk geworden dat M. in december 2018 heeft geschoten op een auto nadat er irritatie over het rijgedrag zou zijn ontstaan.

De kogel belandde in de bestuurdersstoel. De inzittende, een aspirant-agent, raakte hierbij niet gewond. De rechtbank kwalificeert dit als een poging doodslag.

De strafoplegging komt overeen met de strafeis.