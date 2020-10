De rechtbank in Den Haag heeft Peter R. de Vries in een kort geding in het gelijk gesteld, waardoor de journalist toch vertrouwelijk mag bellen met kroongetuige Nabil B. Dat bevestigt De Vries na berichtgeving van BN DeStem. Het Openbaar Ministerie (OM) had dit eerder geweigerd en is tegen het vonnis in beroep gegaan.

De reden dat de rechtbank De Vries toestemming heeft gegeven, is dat De Vries is aangesteld als adviseur en mediastrateeg van het advocatenkantoor van Peter Schouten, een van de advocaten die B. bijstaan.

Op deze manier kan hij gebruikmaken van het geheimhoudersnummer van het advocatenkantoor en vertrouwelijk met B. communiceren. Dat is al meerdere keren gebeurd.

"Daarvoor hadden we natuurlijk ook wel contact, maar dat verliep een stuk moeizamer", aldus De Vries in een reactie. Schouten en de tweede advocaat van B., Onno de Jong, namen dan namens De Vries een brief mee voor B. "Nu kunnen we gewoon dagelijks bellen."

De Vries spreekt van een belangrijke overwinning. "Vooral omdat de rechtbank de noodzaak erkent dat iemand in zijn (B., red.) positie gebruik kan maken van een vertrouwenspersoon".

B. is kroongetuige in het liquidatieproces Marengo waarin zeventien verdachten terechtstaan voor meerdere liquidaties en pogingen daartoe. B. wijst Ridouan T. aan als leider van deze criminele organisatie.

Op een speciaal belegde persconferentie in maart van dit jaar liet De Vries al weten op te gaan treden als de vertrouwenspersoon van B. Het OM liet daarop direct weten dat de misdaadjournalist geen contact mocht hebben met B., omdat hij geen advocaat is.

De Vries wil ook direct toegang tot de kroongetuige

Schouten zegt in een reactie tegen NU.nl dat hij na de aanstelling van De Vries bij zijn advocatenkantoor - afgelopen zomer - in gesprek is gegaan met het OM, maar dat dat bleef weigeren B. in contact te brengen met De Vries. Schouten is daarop naar de rechter gestapt, en die heeft hem in het gelijk gesteld.

Het volgende doel is De Vries de kroongetuige ook te laten bezoeken. Schouten zegt inmiddels stappen te hebben ondernomen om ook dit voor elkaar te krijgen. "Waar het hier om gaat, is dat het OM een woordvoerder heeft, de rechtbank heeft er een, dus waarom de verdediging niet?", aldus Schouten.