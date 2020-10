Drie mannen die eerder werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam, zijn niet langer verdachten in de rechtszaak. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hun zaken geseponeerd omdat er te weinig bewijs is voor een verdenking, meldt De Telegraaf.

Van Wijk werd op 8 augustus doodgeschoten bij de Nieuwe Meer, waarschijnlijk toen hij wilde voorkomen dat een horloge van een vriend van hem gestolen werd. Het schietincident vond op klaarlichte dag plaats.

Enkele dagen na de dodelijke schietpartij werden meerdere verdachten opgepakt. Een van de verdachten, Samir El Y., heeft bekend geschoten te hebben op Van Wijk. Hij zit nog vast.

De drie mannen van wie de zaken nu geseponeerd zijn, kwamen al eerder op vrije voeten. Hun advocaten verklaren tegenover de krant tevreden te zijn met het besluit van het OM.