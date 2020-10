De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) erkent dat haar voorlopers tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegewerkt aan een klimaat van antisemitisme. Volgens PKN-scriba René de Reuver schoot de toenmalige PKN op verschillende vlakken tekort. De kerk biedt echter geen excuses aan, schrijft Trouw.



Volgens De Reuver is excuses "geen kerkelijk woord". In plaats daarvan zal de kerk op 8 november schuld belijden tijdens de herdenking van de Kristallnacht. In 1938 staken nazi's synagogen in brand, werden Joodse winkels en woningen vernield en werden talloze Joden vermoord.

"We distantiëren ons niet van het verleden, maar nemen onze verantwoordelijkheid en erkennen onze fouten", aldus De Reuver. Ook kleinere protestantse kerken, zoals de Christelijke Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde bond hebben verklaringen opgesteld waarin zij schuld belijden, schrijft Trouw.

De verklaring die De Reuver zal voorlezen bij de herdenking stelt verder dat de PKN "tekortschoot in spreken, zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten". Daarmee zouden voorlopers van de kerk hebben bijgedragen aan een klimaat waarin het antisemitisme kon groeien, redeneert de PKN.

Het is voor het eerst dat de PKN boete doet omdat ze tekortschoot tijdens en vlak na de oorlog. "Dat is laat, 75 jaar na dato", zegt De Reuver in Trouw. "Ik zeg het dan ook als het ware met schaamrood op de kaken. Dat we laat zijn, maakt het eerder zwaarder dan lichter."

De PKN wordt sinds 2004 gevormd door de hervormde, de gereformeerde en de lutherse kerk. Ook in andere kerken zal stilgestaan worden bij de rol van de kerk in oorlogstijd. De schuldbelijdenis wordt naar plaatselijke kerken gestuurd met het verzoek die op zondag 15 november in de kerkdienst uit te spreken.