In de haven van de Zeeuwse plaats Breskens heeft de politie dinsdag een motorboot met 300 kilo cocaïne aan boord aangetroffen. Een tas met 50 kilo cocaïne spoelde niet veel later aan op het strand bij Zoutelande, meldt de politie woensdag. Vermoedelijk zijn beide partijen drugs achtergelaten voor de Zeeuwse kust, zodat smokkelaars deze op konden vissen.

De bemanning van de boot, drie mannen uit Urk, Kampen en Zwolle, is aangehouden en zit in beperkingen. Zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Bij doorzoekingen bij de woningen van de mannen en een verblijf op een camping in Emst is een vuurwapen aangetroffen.

De motorboot was door een onderzoek van het Openbaar Ministerie in het vizier van de rechercheurs gekomen. Die troffen de pakketten cocaïne aan in een verborgen ruimte van het voertuig. De politie denkt dat de eindbesmetting van de boot de haven van Antwerpen was.

Het is niet waarschijnlijk dat de drugsvangst van dinsdag te maken heeft met de honderden pakketjes die eerder deze maand aanspoelde bij de Zeeuwse kust. Op het strand bij Borssele werden meer dan driehonderd pakketjes met vermoedelijk cocaïne aangetroffen.

Het gaat namelijk om een smokkelmethode die wel vaker voorkomt, legt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid uit. Hierbij lozen grote vrachtschepen voor ze de havens bereiken een hoeveelheid drugs in het water. Deze worden in tassen vastgebonden aan drijfmiddelen zoals een reddingsboei. Vervolgens worden de drugs door andere smokkelaars weer opgepikt. "Vaak gaat dit goed, maar soms kan het voorkomen dat een pakketje aanspoelt", aldus de woordvoerder.