Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdag in een videoboodschap spijt betuigd voor hun vakantiereis naar Griekenland. "Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben", aldus het koningspaar.

"Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan", zegt de koning in de videoboodschap.

Over de reis van de koninklijke familie ontstond vorige week ophef, omdat het kabinet Nederlanders juist op het hart had gedrukt niet naar het buitenland op vakantie te gaan vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in de wereld.

Ook premier Mark Rutte ging door het stof. Afgelopen zondag gaf hij toe dat hij op de hoogte was geweest van de vakantieplannen van de koning, maar hij besefte naar eigen zeggen te laat dat dit eigenlijk niet kon.

Het koningspaar besloot vrijdag, op de dag van aankomst, om hun vakantie in Griekenland af te breken en terug te keren naar Nederland. De prinsessen Amalia en Alexia bleven echter nog wat langer in Griekenland. Zij keerden pas dinsdagmiddag terug via een lijnvlucht, zo bleek dinsdagavond. Rutte zei woensdag dat hij ook hier van afwist, maar hij vond het niet nodig om dit te delen aangezien het volgens hem om een "privézaak" ging.

'Vanaf begin van de coronacrisis ons best gedaan'

De koning zegt woensdag in de videoboodschap dat hij en de koningin vanaf het begin van de coronacrisis hun best hebben gedaan om "binnen de grenzen van het coronabeleid ruimte te vinden en er zoveel mogelijk te zijn voor iedereen die in onzekere tijden steun zoekt".

Hij vervolgt: "Het is voor iedereen een moeilijke tijd. Een tijd van gemis, beperkingen en zorgen. Van angst, boosheid en onzekerheid ook. Wij hebben de aangrijpende verhalen gehoord in vele ontmoetingen, in persoon, en digitaal. Met u en met al die mensen die direct of indirect geraakt zijn, voelen wij ons verbonden."

"Wij blijven ons samen met u inzetten om het coronavirus eronder te krijgen. Zodat iedereen in ons land daarna het gewone leven weer kan oppakken, zodra het kan. Dat is nu het allerbelangrijkste en daar gaan wij mee door, naar ons beste kunnen."