Voormalig Gaykrant-hoofdredacteur Hans P. heeft woensdag twee jaar cel opgelegd gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk, vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Bij de 44-jarige man werden eerder dit jaar duizenden foto's en video's van veelal zeer jonge kinderen gevonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel tegen de man. De rechtbank in Amsterdam komt tot een hogere straf omdat er op de beelden jonge kinderen en baby's te zien waren. Ook was de kinderporno soms gewelddadig van aard.

P. heeft bekend tegenover de rechtbank, maar zei bij een eerdere zitting geen pedofiele geaardheid te hebben. Volgens de ex-hoofdredacteur heeft hij de beelden opgezocht onder invloed van alcohol en drugs als "afleiding".

Bij de man is een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank legt daarom een deels voorwaardelijke straf op met een proeftijd van drie jaar. Er zijn bijzondere voorwaarden aan die proeftijd gekoppeld. Zo moet P. meewerken als zijn apparatuur gecontroleerd wordt. Die controles zullen onaangekondigd plaatsvinden.

De man richtte in 2017 de vernieuwde vorm van de Gaykrant op, nadat het maandelijkse tijdschrift in 2013 failliet was verklaard. Hij werd toen ook de hoofdredacteur. Paul Hofman heeft de taken van P. overgenomen.