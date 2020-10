Er zijn nog geen boetes uitgedeeld voor het overtreden van het verbod op gezichtsbedekkende kleding, bevestigt een woordvoerder van de politie woensdag na berichtgeving van de Volkskrant. Ruim een jaar na de invoering van het zogenoemde 'boerkaverbod' zijn vier waarschuwingen gegeven.

Dat blijkt uit cijfers die de krant ontving door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Vier personen zouden eenmalig zijn aangesproken - in de bus, de trein, het ziekenhuis en het gemeentehuis.

De laatste waarschuwing is ruim één jaar geleden gegeven, schrijft de Volkskrant. Dat gebeurde vlak na de invoering van het boerkaverbod op 1 augustus: sindsdien is het niet meer toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen.

Onder gezichtsbedekkende kleding vallen ook intergraalhelmen, bivakmutsen en nikabs. Bij een nikab - net als de boerka een gezichtssluier - zijn de ogen van de vrouw nog wél zichtbaar; bij een boerka is dat niet het geval doordat er een gaasje voor de ogen zit.

Medewerkers van zorg- of onderwijsinstellingen kunnen mensen verzoeken om gezichtsbedekking te verwijderen of de ruimte te verlaten. Personen die dit weigeren, riskeren een boete van minimaal 150 euro. Op straat is er geen sprake van een verbod.

Discussie over handhaafbaarheid was er vanaf het begin

Nog voor deze werd ingevoerd, waren er al discussies over de handhaafbaarheid van de wet. Zo liet burgemeester Femke Halsema van Amsterdam weten dat zij de politie liever voor andere doeleinden zou inzetten, terwijl openbaarvervoerbedrijven meldden dat zij geen moslima's zouden weigeren vanwege hun kleding.

Daarnaast was er ook kritiek van buiten Nederland. Zo was Amnesty International geen voorstander van het boerkaverbod. De mensenrechtenorganisatie vindt dat dit verbod in strijd is met het internationale recht. "Eenieder heeft het recht om zijn of haar geloof, persoonlijke overtuiging of identiteit uit te drukken door te kiezen hoe hij of zij zich kleedt."

Er zijn geen exacte cijfers over het aantal vrouwen dat in Nederland een boerka of nikab draagt. Schattingen variëren van 150 tot enkele honderden.