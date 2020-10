Sterrenkijkers doen er goed aan in de nacht van woensdag op donderdag naar boven te kijken: de meteorenzwerm Orioniden bevindt zich dan op het hoogtepunt, waardoor in de vroege ochtenduurtjes zo'n dertig vallende sterren per uur gespot kunnen worden.

Het gros van Nederland kan het best om 5.00 uur de wekker zetten, zeggen meteorologen van Weerplaza in gesprek met NU.nl. "Dan zijn de sterren door de wolken heen goed te zien."

Limburgers doen er goed aan om wakker te blijven tot ongeveer 2.00 uur, gezien de zwaardere bewolking die later over de provincie trekt. Op dat tijdstip zullen per uur zo'n twintig vallende sterren voorbijschieten.

Met 13 tot 14 graden is het de aankomende nacht een stuk warmer dan voorgaande nachten. Een warme jas is echter geen overbodige luxe, melden weerbureaus.

Vorige nachten weinig zicht op Orioniden door bewolking

De meteorenzwerm trekt al sinds zaterdag voorbij de aarde. In de nacht van zaterdag op zondag was er nog sprake van een heldere hemel, maar sinds maandag zit de klad erin. Vermoedelijk is aankomende nacht de eerste waarin er weer écht goed zicht is.

Ook later deze week zullen nog volop vallende sterren te zien zijn, maar in mindere mate. Volgens meteoroloog Leon Saris zal het maximumaantal vallende sterren per uur terugvallen tot zo'n 25. In de nacht van zaterdag op zondag lijken de meeste sterren te gaan vallen.

De vallende sterren zijn te zien rond het sterrenbeeld Orion, dat zich bevindt aan de zuidelijke hemel. Saris raadt daarom aan de blik op het zuiden gericht te houden.

De Orioniden zijn stukjes ruimtesteen die afkomstig zijn van de komeet Halley. Ze heten Orioniden omdat ze uit het sterrenbeeld Orion lijken te komen. Met snelheden van ruim 200.000 kilometer per uur bewegen de Orioniden zeer snel.