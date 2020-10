De woensdag begint regenachtig en in de middag en avond trekken er zware windstoten over het land, met in de kustgebieden windstoten tot wel honderd kilometer per uur.

Ook landinwaarts komen er flinke windvlagen voor, tot tachtig kilometer per uur.

In de ochtend vallen er overal buien, maar later op de dag trekt de regen weg en breekt de zon af en toe door. Het wordt rond de 12 à 13 graden.

Donderdag neemt de wind af en stijgen de temperaturen. Het wordt donderdag tussen de 16 en 21 graden, erg zacht voor de tijd van het jaar.

