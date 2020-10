Een wandelaar heeft dinsdag een 4 meter lange python gezien in de sloot langs de Bremberg in Etten-Leur. De voorbijganger heeft direct de hulpdiensten gealarmeerd, meldt de politie op Facebook. Het dier was al overleden.

De politie kwam ter plaatse om het dier uit de sloot te halen, waarna medewerkers van de gemeente de slang uiteindelijk hebben meegenomen.

Onderzoek naar de herkomst van het dier loopt nog. Wie de python kwijt is, kan contact opnemen met de politie.

Pythons zijn wurgslangen en hebben geen giftanden. Wel zijn ze erg gevaarlijk. Ze eten knaagdieren, zoogdieren, vogels en kleine reptielen. Er zijn ook weleens mensen aangevallen.