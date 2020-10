Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Hoogleraar benoemde Utrechts Universiteitsfonds tot enige erfgenaam

Het Utrechts Universiteitsfonds heeft ruim 1 miljoen euro als donatie ontvangen, doordat hoogleraar Joop van der Maas het fonds als enige erfgenaam had benoemd. De scheikundige overleed op 2 juni 2020. Hij wilde met zijn nalatenschap studenten helpen die in financiële of emotionele problemen zijn geraakt.

Rotterdamse burgemeester weer uit isolatie na coronabesmetting

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, kon dinsdag weer naar buiten nadat hij twee weken eerder positief testte op het coronavirus. Hij is tien dagen in isolatie geweest en is ook 24 uur klachtenvrij.

Homoseksueel pinguïnkoppel kaapt eieren van lesbisch stel

Het homoseksuele pinguïnkoppel van DierenPark Amersfoort heeft een nest van een lesbisch stel ingepikt. Vorig jaar lukte het hen al om een enkel ei te bemachtigen, maar nu heeft het stel een heel nest gekaapt.

40 Homoseksueel pinguïnkoppel kaapt eieren van lesbisch stel

Grolsch en Lidl 'begraven strijdbijl' in bierstrijd

Van Grolsch en Lidl hoeft het gerechtshof in Den Haag zich niet meer uit te spreken over de zaak over vermeende overeenkomsten tussen Kornuit van Grolsch en het huismerkbier Kordaat van Lidl. Grolsch laat dinsdag weten dat wat hen betreft de "strijdbijl is begraven". Waarom dit besluit precies is genomen, is nog onbekend.