De man die in de nacht van maandag op dinsdag in de Amsterdamse wijk Osdorp is beschoten, is aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een 33-jarige man, zo laat de politie weten.

Volgens getuigen werden rond 2.00 uur meerdere knallen gehoord, vlak bij de kruising met Osdorper Ban.

"Het is op dit moment nog onduidelijk of het om één of meerdere daders gaat en ook hun signalement of dat van een vluchtvoertuig is nog niet bekend", aldus de politie.

De wijk werd eind vorige maand ook al opgeschrikt door een schietpartij. Ook werd toen een explosief gevonden. Burgemeester Femke Halsema sloot toen een slijterij en een nachtwinkel.

Een politiewoordvoerder meldt aan NU.nl dat het er niet op lijkt dat deze incidenten verband houden met de recentste schietpartij.

Verbetering: In dit artikel stond eerder dat het slachtoffer 23 jaar oud was, op basis van onjuiste aan NU.nl verstrekte informatie. We hebben de onjuistheid aangepast.